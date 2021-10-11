Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi! Nihal Yalçın kaç yaşında, nereli? - Haberler
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Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi! Nihal Yalçın kaç yaşında, nereli?

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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Nihal Yalçın, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Nihal Yalçın hakkında merak edilenler. Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi. Nihal Yalçın kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Nihal Yalçın merak konusu oldu. İşte Nihal Yalçın hakkında merak edilen Nihal Yalçın kimdir, Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

NİHAL YALÇIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 29 Mart 1981

Kaç yaşında: 40 yaşında Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Nerel: İstanbul Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Nihal Yalçın'ın üç kız, bir erkek kardeşi vardır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümünü tamamladıktan sonra Bahçeşehir Üniversitesi ileri oyunculuk bölümünde yüksek lisans yaptı. 29 Mayıs 2012 tarihine kadar Kurusıkı adlı doğaçlama gösterisi sergilemekteydi fakat tiyatroyu kısa bir süreliğine bıraktı.

2005'te Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmde "Zeyno Bacı" karakterini, 2009 yılında Ay Lav Yu adlı filmde ise "Rukiye" karakteri canlandırdı. Avrupa Yakası dizisinin son sezonunda da "Meryem" rolünde izleyicin karşısına çıktı. Bunların haricinde birçok dizi ve filmlerde de rol aldı. Son olarak Gülse Birsel'in kaleminden çıkan Jale Atabey'in yönettiği Yalan Dünya adlı dizide başrol oyuncularından biri olan "Açılay" karakterini 2 sezon boyunca canlandırmış, 2. sezon finalinde diziye veda etmiştir.

Nihal Yalçın kimdir? Nihal Yalçın hayatı ve biyografisi! Nihal Yalçın kaç yaşında, nereli?
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