Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü - Haberler
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Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Nepal'de 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Nepal'de 3 gündür devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi.

Nepal genelinde 3 gündür etkisini şiddetli yağış etkisini sürdürüyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar bölgede sel ve heyelana neden oldu. Ülkenin 77 bölgesinden 20'si sel ve heyelandan etkilenirken hayatını kaybedenlerin sayısı 48'e yükseldi. 31 kişiden de haber alınamıyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Phanindra Mani Pokharel konuya ilişkin açıklamasında bugüne kadar 23 kişinin de yaralanmasına neden olan sel ve heyelanda 31 kişiden ise haber alınamadığını söyledi. Can kaybının artmasından endişe eden yetkililer, 20 evin de kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

(Binod Prasad Adhikari/İHA)

Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü

Nepal'i vuran sel ve heyelanda bilanço artıyor: 48 ölü
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