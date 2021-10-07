Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin TDK anlamı nedir? - Haberler
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Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin TDK anlamı nedir?

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Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin TDK anlamı nedir?

Neccar kelimesi, insanların günlük hayatta sıkça karşılaştığı ve araştırdığı kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar, Neccar hakkında Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin TDK anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı...

Günlük hayatta kullandığımız veya duyduğumuz bazı kelimelerin anlamlarını öğrenme ihtiyacı duyarız. Bu kelimelerden biri de Neccar. İnsanlar, Neccar hakkında Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin Tdk anlamı nedir? sorularını araştırmaktadır. Peki, Neccar nedir, ne demektir? Neccar kelimesinin TDK anlamı nedir? İşte cevabı... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

NECCAR NEDİR? NECCAR NE DEMEKTİR?

Türkçe'de Neccar kelimesi "marangoz" anlamına gelir.

Arapça ncr kökünden gelen naccar ????? z "marangoz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ngr kökünden gelen aynı anlama gelen naggara ???? z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen nagaru veya naggaru sözcüğünden alıntıdır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TDK'DA NECCAR KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Frapan kelimesinin kökeni Arapça'dır. TDK sözlüğünde Neccar kelimesinin anlamı bulunmamaktadır.

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