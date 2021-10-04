Nazilli'nin sevilen taksi şoförü Aslan hayatını kaybetti - Haberler
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Nazilli'nin sevilen taksi şoförü Aslan hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Nazilli'nin sevilen taksi şoförü Aslan hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun yıllar taksicilik yapan Ahmet Aslan tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uzun yıllar taksicilik yapan Ahmet Aslan tedavi gördüğü Nazilli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Nazilli'de uzun yıllar bir durakta taksicilik yapan Ahmet Aslan (70) geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlandı. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın yapılan kontrollerinde beynine pıhtı attığı belirlenerek hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 hafta boyunca yoğun bakımda tedavi gören Aslan, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşam savaşını kaybetti. Ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğan Aslan, kılınan cenaze namazının arından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AYDIN

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