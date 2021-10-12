Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel
Minarenin yıkılma anı Caminin minaresi yıkıldıktan sonraki halinin genel görüntüsü Minibüs sahibinin açıklamaları Yıkılan minarenin hasara yol açtığı minibüs Görgü tanığının anlatımı -Çevrede zarar gören diğer araçlar AYDIN - Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen...
NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Minarenin yıkılma anı
Caminin minaresi yıkıldıktan sonraki halinin genel görüntüsü
Minibüs sahibinin açıklamaları
Yıkılan minarenin hasara yol açtığı minibüs
Görgü tanığının anlatımı
-Çevrede zarar gören diğer araçlar AYDIN - Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı.