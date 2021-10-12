Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı - Haberler
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Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı

AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Minarenin yıkılma anı Caminin minaresi yıkıldıktan sonraki halinin genel görüntüsü Minibüs sahibinin açıklamaları Yıkılan minarenin hasara yol açtığı minibüs Görgü tanığının anlatımı -Çevrede zarar gören diğer araçlar AYDIN - Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen...

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Minarenin yıkılma anı

Caminin minaresi yıkıldıktan sonraki halinin genel görüntüsü

Minibüs sahibinin açıklamaları

Yıkılan minarenin hasara yol açtığı minibüs

Görgü tanığının anlatımı

-Çevrede zarar gören diğer araçlar AYDIN - Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı.

Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı

Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı

Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı

Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı
AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Nazilli ilçesindeki Otogar Cami'nin minaresi meydana gelen fırtınada yıkıldı - Haberler
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