Nallıhan'da çiftçilere lavanta ekimi anlatıldı

Nallıhan ilçesinde çiftçilere lavanta ekimi hakkında bilgi verildi.

Belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Ayhan Sümer Kültür Merkezi'nde lavanta konulu seminer düzenlendi.

Seminere, Belediye Başkan Yardımcısı Serhat Selvi, bazı kurum amirleri ve çiftçiler katıldı.

İlçeyi lavantanın merkezi yapacaklarını aktaran Selvi, iki köye lavanta suyu ve yağı çıkartılması için destinasyon kurduklarını aktardı.

Seminerde lavanta ekimi ve üretimi hakkında bilgi veren Öztürk Sarıca da susuz tarımı geliştirmek için lavantanın çok önemli olduğunu bildirdi.

Nallıhan'ın ikliminin lavanta üretimi için uygun olduğunu dile getiren Sarıca, "Lavanta çok fazla su isteyen bir ürün olmadığı gibi, kırsal arazilerin yeniden tarıma elverişli hale getirilmesi için de çok önemli." dedi.