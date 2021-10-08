Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi!

Sık sık yaptığı açıklamalarla gündeme gelen adından söz ettiren Nagehan Alçı merak edilmekte. Peki, Nagehan Alçı kimdir? Nagehan Alçı kaç yaşında, nereli? Nagehan Alçı mesleği nedir? Nagehan Alçı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

NAGEHAN ALÇI KİMDİR?

Nagehan Alçı 13 Nisan 1977 İstanbul doğumlu, Türk gazeteci.

İstanbul Erkek Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğrenim gördü.

Gazetecilik hayatına Hürriyet gazetesinin dış haberler servisinde staj yaparak başladı. Daha sonra 32. Gün programında ve Avusturya'daki bir televi devam ettirdi.

Nagehan Alçı, Show TV dış haberler bölümünde çalıştı, Irak Savaşı sırasında simultane çeviriler yaptı, sonra 2007 yılında Akşam gazetesine geçerek burada köşe yazarlığı yapmıştır. SkyTürk TV'de Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut ile 'Sosyal Bilgiler' adlı bazı belgeseller hazırladı. Aynı zamanda Kanaltürk'te Kısa bir süre Pelin Batu ile birlikte 'Sınırsız' adlı programda yorumculuk yaptı. Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Daha sonra Kanal 24'te 'Nerede Kalmıştık' programında sunucu ve yorumcu olarak görev yaptı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

2011 yılından itibaren Beyaz TV'de 'Medcezir' programında ve CNN TÜRK'te 'Dört Bir Taraf' programında yorumculuk yapmaya başladı. Nagehan Alçı, , Almanca ve İspanyolca biliyor. Az derecede de Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Nagehan Alçı, 27 Aralık 2010 tarihinde köşe yazarı ve televizyoncu Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. 7 Temmuz 2013 tarihinde Birinin ismi Betül Yasemin öbürünün ismi Ayşe Ela olan ikiz kız çocukları oldu.

ÖZELHAYATI

İngilizce, Almanca ve İspanyolcayı iyi bilen Alçı, Fransızca da anlamaktadır.

20 Mayıs 2006'da Emre Ayan ile evlendi. Daha sonra boşandı.

Aralık 2010'da köşe yazarı Rasim Ozan Kütahyalı ile evlendi. Betül Yasemin ve Ayşe Ela adındaki ikizlerin annesidir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

KİTAPLARI

Özü Sözü Yirmibir. Profil Yayın Grubu-Kampanya. 2008.

Darbenin Ayak Sesleri. Görüş Yayınları. 2017.

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