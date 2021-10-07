Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Haberler | Gündem
Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mustafa Destici izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi! Mustafa Destici kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Mustafa Destici hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MUSTAFA DESTİCİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1966
Kaç yaşında: 55 yıl yaşında
Nereli: Eskişehir Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

1966 yılında Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Gecek köyünde doğdu. İlkokulu Günyüzü'nde, ortaokulu Sivrihisar'da ve liseyi Ankara Merkez İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu.

2007 yılında memuriyetten ayrılarak Büyük Birlik Partisinde siyasete başladı. 2007'de genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. Büyük Birlik Partisinin kurucusu Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde helikopter kazası geçirdiğinde partinin teşkilat işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün kesinleşmesinin ardından gerçekleştirilen 4. Olağanüstü Kongresi'nde Yalçın Topçu'nun listesinden genel sekreter seçildi.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Ankara 2. bölge 1. sıradan milletvekili adayı oldu. Seçimlerde alınan sonuç üzerine istifa eden Yalçın Topçu'nun ardından gerçekleştirilen 5. Olağanüstü Kongre'de geçerli sayılan 639 oydan 628'ini alarak genel başkan seçildi. Saadet Partisi ile ittifak kararı ardından 7 Nisan 2015 tarihinde Büyük Birlik Partisinden istifa ederek Saadet Partisi çatısı altında Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerine Ankara 2. bölge 1. sıra milletvekili adayı olarak girdi.[4] Ancak Saadet Partisi seçim barajını aşamadığından dolayı milletvekili seçilemedi ve 12 Temmuz 2015 tarihinde yeniden Büyük Birlik Partisi genel başkanlığına seçildi. 2018 Türkiye genel seçimlerine Adalet ve Kalkınma Partisinin Ankara 2. Bölge Milletvekili listesinin ilk sırasından katılmış ve milletvekili seçilmiştir.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Bülent Ersoy Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Yılmaz Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aykut Kocaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Mustafa Destici kimdir? Mustafa Destici kaç yaşında, nereli? Mustafa Destici hayatı ve biyografisi! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 09:49:31. #1.17#