Muş Alparslan Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı

MUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesinde (MŞÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yüz yüze eğitime başlandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm önlemlerin alındığı üniversitede, öğrenciler, dezenfekte edilen sınıf ve laboratuvarlarda ders başı yaptı.

Rektör Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Uzun süre ayrı kaldıkları öğrencilerle tekrar buluşmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Polat, şunları söyledi:

"Öğrencilerin üniversiteye gelmesiyle sanki bütün ağaçlar, çimler yeniden yeşerdi. Hocalarımız, idarecilerimiz, personelimiz çok mutlu. Pandemi sürecinde çok rahatsız olduğumuz, üzüldüğümüz anlar, kaybettiğimiz yakınlarımız oldu. Kovid-19'a yakalanan personelimiz oldu. Sıkıntılı 2 yıl atlattık. Derslerimizi bu süreçte online vermeye çalıştık. Eğitimlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz."