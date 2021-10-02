Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi - Haberler
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Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Haberler | Yerel

- Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi Van'ın Muradiye ilçesinde 3 gün süren 4007 TUBİTAK Bilim Şenliği sona erdi.

VAN (İHA) - - Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde 3 gün süren 4007 Tubitak Bilim Şenliği sona erdi.

Muradiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muradiye Kaymakamlığı ve Muradiye Belediyesi işbirliği ile 'Bilim Muradiye'de Şenleniyor' etiketiyle düzenlenen 'TÜBİTAK 4007 Muradiye Bilim Şelalesi Şenliği' sona erdi.

48 projenin sergilendiği şenlikte 48 atölye lideri öğretmen ve 48 rehber öğrenci görev aldı. Bilim şenliği sonunda emeklerinden dolayı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TÜBİTAK Muradiye İlçe Koordinatörü Kübra Güner ile 48 görevli öğretmene teşekkür belgesi verildi.

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi

Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Onur Yavrutürk - Son Dakika Haberleri
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Haber: Muradiye'de 4007 TÜBİTAK Bilim Şenliği sona erdi - Haberler
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