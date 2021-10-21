"Muğlak" sergisi 4 Kasım'da Vision Art Platform Akaretler'de açılıyor

Kuşaklar ve disiplinler arası üretimler gerçekleştiren sanatçıları bir araya getiren "Muğlak" sergisi 4 Kasım'da Vision Art Platform Akaretler'de sanatseverlerle buluşacak.

Küratörlüğünü Derya Yücel'in üstlendiği sergide, sanatçılar Ayşegül Altunok, Sena Başöz, Selim Birsel, Çisil Deniz Delibalta, Ayçe Su Duran, Ali Kanal, Gülşah Mursaloğlu, Serkan Özkaya, Ezgi Tok, Deniz Üster, Nil Yalter/Nicole Croiset, Dilek Winchester ve Dream News ( Murat Yıldız / Defne Tesal) eserleriyle yer alacak.

Söylemsel sınırlara meydan okuyan üretimlere odaklanan "Muğlak" sergisi, biçime odaklanmaktan ziyade dünyada etkiler ve duygulanımlar üretmekle ilgileniyor.

"Belirsizliğin bilinemez olanı tümüyle istila etmeyi başardığı an...lar" alt başlığına sahip sergi, 24 Aralık'a kadar açık kalacak.