Muğla Valiliği, Bağımlılıkla Mücadelede vatandaşın yanında - Haberler
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Muğla Valiliği, Bağımlılıkla Mücadelede vatandaşın yanında

Bültenler - Haberler | Güncel
Muğla Valiliği, Bağımlılıkla Mücadelede vatandaşın yanında

Muğla Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Yeşilay arasında her türlü bağımlılığa yönelik olarak koruma, önlem ve danışanlara psiko-sosyal destek sağlamak amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

MUĞLA (Bültenler) - Açık Kapı Şube Müdürlüğü, vatandaşlarımızla en üst düzeyde iletişimin kurulması, vatandaşlarımızın kamu hizmetine kolay erişimlerinin sağlanması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak takip edilmesi, başvurularının en hızlı şekilde sonuçlanması, için kurulduğu 2018 yılından bu yana sunulan kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla Muğla Valiliğinin giriş katında ve tüm ilçe kaymakamlıklarında hizmet vermektedir.

Muğla Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü ve Yeşilay arasında imzalanan protokol kapsamında; bağımlılıkla ilgili psiko-sosyal destek hizmeti almak için ilçelerden Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) gelmek isteyen vatandaşlarımıza ve ailelerine ulaşım konusunda desteğe ihtiyaç duymaları halinde ulaşım desteği sağlanacak olup, böylelikle başlamış olan psikososyal destek sürecinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde sonuca ulaştırılarak vatandaşlarımızın bu mücadelede desteklenmesi hedeflenmektedir.

Muğla Valiliği ile protokol imzalamaktan ve Valiliğin desteğiyle bağımlılıkla mücadelede daha fazla kişiye ulaşacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yeşilay Muğla Şube Başkanı Şadi Pirci "Yeşilay olarak, bağımlılıklarla mücadele kapsamında daha fazla kişiye ulaşma, daha fazla kişiyi bağımlılıktan kurtarma hedefiyle aralıksız çalışıyoruz. Mücadelemizin güçlenmesi için hedefimize destek olacak ve bağımlılıklarla ilgili bilinç düzeyini artırmamızı sağlayacak kurumlarla iş birliği yapmaya büyük önem veriyoruz" dedi.

Valilik ile imzalanan iş birliği protokolü sayesinde Muğla YEDAM'dan destek almak isteyen vatandaşların Yeşilay'a daha kolay ulaşacağını vurgulayan Pirci "İş birliğimiz ile çevre ilçelerimizden desteğe ihtiyacı olan bireylerin ve ailelerinin Yeşilay'ı daha yakından tanımasını ve yürüttüğümüz çalışmalarla bağımlılıklardan kurtulmasını hedefliyoruz. Destekleri için Sayın Valimiz Orhan Tavlı'ya bir kez daha teşekkür ediyor; imzalanan protokolün kurumumuza ve Muğla'mıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.

Bağımlılıkların yalnızca kişiyi değil; ailesini, çevresini dolayısıyla bütün toplumu olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Muğla Valisi Orhan Tavlı "Özellikle son yıllarda çocuk ve gençlerimizde görülen teknoloji bağımlılığı da tehlikenin başka bir boyutunu göstermektedir. Sağlığımızı kaybetmemize neden olan her türlü bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar bu açıdan çok önemlidir. Toplumun temel direği olan ailenin korunması ve güçlendirilmesi için birlikte çalışıp, üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz. Valiliğimiz bağımlılıkla mücadelede her zaman, tüm imkanları ile vatandaşlarımızın yanındadır. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarına hep birlikte destek olacağız." ifadelerini kullandı.

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Haber: Muğla Valiliği, Bağımlılıkla Mücadelede vatandaşın yanında - Haberler
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