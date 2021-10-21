MOTOSİKLETİN ÇARPIP KAÇTIĞI YAŞLI ADAM YARALANDI

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Akbaş'a (75) motosiklet sürücüsünün çarpıp kaçması sonucu yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yolun karışına geçmeye çalışan İsmail Akbaş'a çarpıp kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Akbaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaza sonrası kaçan motorsiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.