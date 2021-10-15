Motorin benzini geçti mi? Motorin mi pahalı dizel mi? Yapılan zamlar öncesi motorinin daha ucuz olması sebebiyle vatandaşlar dizel araçları tercih ediyordu. Ancak son zamla birlikte motorin ve benzin arasında bir fark kalmadı. Hatta. Bu gelişme, araç alım satımında "Dizel mi?" sorusunu da tarihe karıştıracak. Dizel otomobil almak avantajlı mı?

MOTORİN BENZİNİ GEÇTİ Mİ?



Bazı şehirlerde motorinin litre fiyatı benzini geçti. Dolar kurundaki artış Türkiye'ye zam olarak yansımaya devam ediyor. Maliyet artışı nedeniyle akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere çifte zam geldi. Fiyat artışı motorine 41, benzine ise 14 kuruş olarak yansıyacak.

FİYATLAR 8 LİRAYI AŞTI

Akaryakıt zamları sonrası motorinin litre fiyatı benzini aştı. Ankara'da benzinin litresi 7,86'dan 8,00'a, motorinin litresi ise 7,62'den 8,03'e çıktı. İstanbul'da ise benzinin litresi 7,76'dan 7,90'a, motorinin litresi de 7,53 liradan 7,94'e yükseldi.

FİYATLAR ŞEHİRLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Motorinin fiyatı bazı illerde benzini geçerken, bazı illerde ise çok az farkla altında kaldı.

"DİZEL Mİ?" SORUSU TARİH OLACAK

Sürücüler motorinin daha ucuz olması nedeniyle dizel araçları tercih ediyordu. Ancak son zamla birlikte arada bir fark kalmadı. Bu gelişme sonrası araç alım satımında "Dizel mi?" sorusu da tarih olacak.

MOTORİN ZAMLI FİYATLAR

Gelen zamların ardından fiyatlar şu şekilde olacak:

Benzin(litre)

İstanbul - 7,92 lira

Ankara - 7,89 lira

İzmir - 7,90 lira

Motorin(litre)

İstanbul - 7,93 lira

Ankara - 7,99 lira

İzmir - 8,01 lira

Akaryakıt fiyatlarındaki artış eylül ayının başından bu yana hızlandı. Bugün yapılan zam haricinde bu dönemde benzine 3, motorine 5, LPG'ye ise 2 kez artış yapıldı.

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