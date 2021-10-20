Misafir dizisi ne zaman başlıyor? FOX TV'de yayınlanan fragman sonrası en çok merak edilen konu Misafir dizisinin ne zaman başlayacağı oldu. Yapımını MEDYAPIM'ın üstlendiği, "Oasis" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek olan dizi vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Diziseverler konuyla ilgili internette en çok "Misafir dizisi ne zaman? Misafir dizisi oyuncuları kimler? Misafir dizisi konusu ne? Misafir dizisi ilk fragmanı izle!" sorularını araştırmakta. İşte Misafir dizisiyle ilgili detaylar.

MİSAFİR DİZİSİ FRAGMANI İZLE!

MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Misafir'in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.

MİSAFİR KONUSU NE?

Misafir'in konusu, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem'in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.

MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Misafir dizisi 4 Kasım 2021 Perşembe tarihinde yayın hayatına başlayacak ve her Perşembe FOX TV'de yer alacak.





Haberler.com - Gündem