Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti - Haberler
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Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhisselamın dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlit Kandili dolayısıyla vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti.

Rebiyülevvel ayının 11'inci günü idrak edilen Mevlit Kandili gecesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne vatandaşlar akın etti. Mevlit Kandili gecesinde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif'e gelen Kayahan Kaya isimli bir vatandaş, "Biz de vatandaş olarak Müslüman olarak geldik Mevlit Kandilimizi kutladık, namaza geldik Ayasofya Camii'nde yine kalabalık atmosfer, yoğun ilgi var, vatandaşlar geldi. Bizde vatandaş olarak görevimizi yaptık, namazımızı kıldık. Birazda Sultanahmet'te yürüdük, duamızı ettik. Bütün İslam aleminin kandili mübarek olsun inşallah" dedi. Başka bir vatandaş ise, "Biz yoğun duygular yaşadık, tüylerimiz diken diken oldu. Müslüman olarak özellikle olması gerekendi. Müze olması açısından zincirleri kırdık. Bizde hissediyoruz bunu. Allah nasip ederse gelecek yıllarda ölmez sağ kalırsak Mevlit Kandilimize, Ramazan Bayramımızı, Kurban Bayramımızı kılacağız" şeklinde konuştu.

Mevlit Kandili'ni eda etmek amacıyla gelen vatandaşların yeni tip korona virüs (COVID-19) virüsüne karşı önlem amacıyla maskelerini taktıkları ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

(Davut Has/İHA)

Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi

Vatandaşlar camilere akın etti! Tüm Türkiye'de Mevlit Kandili idrak edildi
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Haber: Mevlit Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne akın etti - Haberler
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