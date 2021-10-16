Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı - Haberler
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Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı Metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular, Topkapı'dan Cevizlibağ İstasyonu'na kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

İSTANBUL (İHA) - Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı

İSTANBUL - Metrobüsün arıza yapması sonucu yolcular, Topkapı'dan Cevizlibağ İstasyonu'na kadar hat üzerinde yürümek zorunda kaldı.

İstanbul'da metrobüs arızalarına bir yenisi eklendi. Dün akşam saatlerinde Topkapı İstasyonu'ndan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek kat etti. Metrobüs güzergahındaki tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Görüntülerde yolcuların yol üzerinde toplu halde yürüdükleri anlar izleniyor. Metrobüs hattındaki bu yolculuğu başka araçtaki yolcular kaydetti. Görüntülerin sonunda arızalanan metrobüs de görülüyor.

Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı

Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı

Metrobüs arızalandı, yolcular durakta yürümek zorunda kaldı
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