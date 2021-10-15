PSG'nin yeni efsane transferlerinden sonra taraftarlar bu futbolcuları izlemek için PSG maçlarını takip ediyor. Bugün PSG'nin maçı olacak. Maçta Messi başta olmak üzere Neymar, Ramos, Di Maria, Donnarumma gibi isimler yer almıyor. Peki, Messi neden oynamıyor? Messi PSG maçında neden yok? İşte detaylar haberimizde...

PSG MAÇINDA MESSİ NEDEN YOK?

Bugünkü PSG-Angers maçında Lionel Messi sahada yer almadı. Bunun ardından futbolseverler Messi neden yok merak etmişti. Messi kadroda neden yok, Messi sakatlandı mı araştırılıyor.

Messi'nin bir sakatlığı bulunmuyor. Edinilen bilgiye göre Lionel Messi henüz hazır olmadığı için ilk 11'de yer almadı. Bildiğiniz gibi Messi yaz döneminde Copa America'da mücadele etmişti ve kupayı kaldırmıştı. Bundan dolayı yorgun olabileceği ve hazır olmayabileceği tahmin edildi.

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