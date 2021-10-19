MESLEK LİSELİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİ İÇİN OKULA SIFIR ARAÇ HİBESİ

EDİRNE (DHA) - MESLEKİ eğitim ile özel sektörü birbirine entegre etmek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) arasında imzalanan 'Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü' kapsamında 'Proje okulu' olan Edirne'nin Keşan ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrencilerin eğitimi için son model sıfır kilometre otomobil hibe edildi.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği içerisinde bölgenin en önemli ihtiyaçlarından biri olan nitelikli teknik eleman sorununu çözmek için yürütülen çalışmalar kapsamında sıfır kilometre bir otomobil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi motorlu araçlar teknolojisi bölümüne eğitim amaçlı olarak hibe edildi.

Hibe törenine, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz, Okul Müdürü Tolgan Anbarlı, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

'ÖĞRENCİLERİMİZİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARACAKTIR'

Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, 'Öğrencilerimizin bölümlerinde almış oldukları teorik eğitimi pratik hale getirmek, yüksek standartlarda üretilmiş ve modernize edilmiş araçları tanımak, mesleki açıdan öğrencilerimizi üst seviyeye çıkaracaktır. Hızla değişen teknolojik şartlara öğrencilerimizin uyum sağlayabilmesi için bu hibe oldukça önem arz etmektedir' dedi.

'BU İLK AMA SON OLMAYACAK'

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Şapçı, geleceğe yenilenerek hazırlanmak gerektiğini ifade ederek, 'Özellikle motor bölümünde teknoloji açısından geri kaldığımızı fark ediyorduk. Böyle bir girişimde bulunarak okulumuza yeni bir araba kazandırdık. Baktığımız zaman araçta son teknoloji. Bu ilk ama son olmayacak. Okulumuzun teknolojisini geliştirmek için ortak çalışmalarımız devam ediyor. Bu sene itibariyle Keşan Ticaret ve Sanayi Odası ile Keşan Ticaret Borsası okulumuzu yönetim kurulunda temsil ediyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortak yürüttüğü proje ile okulumuzu daha modern yapma girişiminde bulunacağız. Bu eğitime, öğretime yansıyacaktır. Okulumuza ve öğrencilerimize abramız hayırlı olsun' diye konuştu.

'BURADAN MEZUN OLACAK EVLATLARIMIZIN İŞ GARANTİSİ OLACAK'

Keşan Ticaret Borsası Başkanı Necmi Kaymaz da, dünyayla rekabet edebilmemiz için bizlerin de ülkedeki nesiller olarak çağın teknolojisine ayak uydurmamız gerektiğini dile getirerek, 'TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun '15 yıldır hayalim' dediği bir proje geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığımız, TOBB ve TOBB ETÜ işbirliği ile proje okulu adı altında imza altına alındı. Buradaki amaç siz değerli evlatlarımızın günün teknolojisine göre sizleri donatmaktır. Burada hem eğitim, hem de üretim deneyimini kazanarak sizleri yarınlara hazırlamak, üretim ekonomisine kazandırmak amacımızdır. TOBB her zaman yanınızda olacak. TOBB mevcut olan teknolojiyi size iletecektir, emin olunuz. Siz öğrencilerin hem okuyarak, hem eğitilerek size para da kazandırarak ailelerinize sizleri buraya göndermesi çağrısında bulunuyorum. Buradan mezun olacak evlatlarımızın iş garantisi olacak. İş arayan değil, aranan eleman olacaksınız? ifadelerini kullandı.