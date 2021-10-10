Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı - Haberler
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Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Kültür Sanat
Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nin son gününde, vatandaşlara 20 bin balık ekmek ikram edildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Karaduvar Balık Festivali'nin son gününde, vatandaşlara 20 bin balık ekmek ikram edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Belediyesi iş birliğinde Karaduvar Mahallesi'nde yapılan festivalin ikinci ve son gününde, ızgarada pişirilen balıklar, ekmek arasına konularak katılımcılara dağıtıldı.

Festivalde dağıtılan 20 bin balık ekmek, katılımcıları sevindirdi.

Çeşitli müzik gruplarının sahne aldığı festivalde, çocuklar da kendileri için oluşturulan oyun alanlarında eğlendi, vatandaşlar sahil kenarında vakit geçirdi.

Festivale katılan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, AA muhabirine, festivalin ikinci gününe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Organizasyona farklı illerden katılımlar olduğunu dile getiren Gültak, "Festivalin ilk gününde 10 binin üzerinde ekmek arası balık ikramında bulunuldu. Bugün de 20 bin ekmek arası balık ikramı oldu. İkramlarımız devam ediyor. Seneye çok daha büyük festival olacak. İnsanlarımıza hem moral motivasyon oldu hem de Karaduvar'ı Türkiye tanıdı." ifadelerini kullandı.

Mersin Bisikletli Gezginler Derneği Başkanı Ahmet Salih Özenir de festivale dernek üyeleriyle katıldıklarını belirterek, "Mutluyuz. Güzel bir organizasyon. Akdeniz Belediyesi bu işi güzel yapıyor. Gelir gelmez karnımızı doyurduk. Şimdi müzik dinliyoruz. Mersin'in bu tür değerlerine sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle günler bizlere iyi geliyor." diye konuştu.

Festival katılımcılarından Turgut Erman da organizasyonun oldukça güzel geçtiğini, balık ekmeğin tadını çıkardıklarını aktardı.

Organizasyon, akşam saatlerinde düzenlenmesi planlanan Ece Seçkin konseriyle tamamlanacak.

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

Mersin Karaduvar Balık Festivali'nde 20 bin balık ekmek dağıtıldı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri
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