Mersin'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Haberler
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Mersin'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'de jandarma ekipleri sokak hayvanlarını besledi

Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bakımlarını yaptığı sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.

TOROSLAR, MERSİN (AA) - Mersin'in Toroslar ilçesinde jandarma ekipleri, bakımlarını yaptığı sokak hayvanlarına mama ve su bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma ekipleri, ilçedeki sokak hayvanlarının sağlık durumlarını kontrol etti.

Canlılara mama ile su bırakan ekipler, bakım ve tedaviye ihtiyacı olanları da Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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