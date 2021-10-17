Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de 200 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'in Erdemli ilçesinde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çeşmeli Mahallesi'nde sahte içki ürettiği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonla zanlı gözaltına alındı. Şüpheliye ait araçta, şişeler halinde satışa hazır 200 litre sahte içki ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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