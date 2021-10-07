Mersin Barosu sokak hayvanları yararına kermes düzenledi - Haberler
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Mersin Barosu sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin Barosu sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, kentte hayvan besleme noktası oluşturmak amacıyla kermes düzenlendi.

MERSİN (AA) - Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, kentte hayvan besleme noktası oluşturmak amacıyla kermes düzenlendi.

Mersin Adliyesi'ndeki baro binasında düzenlenen kermeste, hazırlanan ürünler kurulan stantlarda satışa sunuldu.

Avukatlar, satın aldıkları yiyecekler için sokak hayvanları yararına bağışta bulundu.

Kermesten elde edilecek gelirler kedi, köpek ve kuşlar için hayvan besleme noktası oluşturulacağı bildirildi.

Mersin Barosu sokak hayvanları yararına kermes düzenledi

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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