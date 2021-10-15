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Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri

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Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri

Popüler müzik dünyasının sevilen grupları arasında yer alan Mavi Gri, yeni parçası Çok Özledim'i dijital platformlarda yayınladı. Kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri de araştırıldı. İşte, Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri

Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri başlıkları merak ediliyor. Yeni parçasını paylaşan Mavi Gri, klibinde ise animasyon görsellere yer verdi. Hayatım Leş, Altüst Olmuşum gibi şarkılarıyla ünlenen Mavi Gri şarkı sözleri...

MAVİ GRİ ÇOK ÖZLEDİM ŞARKI SÖZLERİ

Bi' kırık kalbin ağrısı ellerimde

Senin o güzel ellerin yerine

Unutup silerim, hiçbi' şey yok gözümde

Satmışım gururumu, benim neyime?

*

Ama senden geçmem, geçemem ben

Kırık kanatlarımla uçamam, düşerim hemen

Utanırım asla söyleyemem

Anla artık, tek çaremsin sen

*

Bir kanar da bin acır yüreğim, sahibini tanır

Senden başkasına sır bu gönül

Vurgunum, çok özledim, yoruldum, tökezledim

Hâlimi sor istedim bi' defa olsun

*

Bir kanar da bin acır yüreğim, sahibini tanır

Senden başkasına sağır bu gönül

Vurgunum, çok özledim, yoruldum, tökezledim

Hâlimi sor istedim bi' defa olsun

*

Bir gülüş son bir bakış kaldı yüreğimde

Nasıl olsa mutlusundur sen benim yerime

Bir dokun nasıl yanar ruhum en derinden

Yürürüm ecelim olduğun yere bile bile

  • Söz & Müzik: Akif Alkan
  • Yönetmen: Muhammet Emin Balcı
  • Teknik Ekip: Serdar Öztürk, Muhammet Emin Balcı, Sinan Balcı
  • Yapım: Arodora Stüdyosu
  • Elektrik Gitar: Yusuf Kurtucu
  • Bas Gitar: Cenk Sinör
  • Davul: Halef Binici
  • Klavye: Engincan Onar
  • Düzenleme: Mavi Gri
  • Kayıt: FadeOut Stüdyoları
  • Mix & Mastering: Kerem Çakıroğlu

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Haber: Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri - Haberler
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