Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri başlıkları merak ediliyor. Yeni parçasını paylaşan Mavi Gri, klibinde ise animasyon görsellere yer verdi. Hayatım Leş, Altüst Olmuşum gibi şarkılarıyla ünlenen Mavi Gri şarkı sözleri...

MAVİ GRİ ÇOK ÖZLEDİM ŞARKI SÖZLERİ

Bi' kırık kalbin ağrısı ellerimde

Senin o güzel ellerin yerine

Unutup silerim, hiçbi' şey yok gözümde

Satmışım gururumu, benim neyime?

*

Ama senden geçmem, geçemem ben

Kırık kanatlarımla uçamam, düşerim hemen

Utanırım asla söyleyemem

Anla artık, tek çaremsin sen

*

Bir kanar da bin acır yüreğim, sahibini tanır

Senden başkasına sır bu gönül

Vurgunum, çok özledim, yoruldum, tökezledim

Hâlimi sor istedim bi' defa olsun

*

Bir kanar da bin acır yüreğim, sahibini tanır

Senden başkasına sağır bu gönül

Vurgunum, çok özledim, yoruldum, tökezledim

Hâlimi sor istedim bi' defa olsun

*

Bir gülüş son bir bakış kaldı yüreğimde

Nasıl olsa mutlusundur sen benim yerime

Bir dokun nasıl yanar ruhum en derinden

Yürürüm ecelim olduğun yere bile bile

Söz & Müzik: Akif Alkan

Yönetmen: Muhammet Emin Balcı

Teknik Ekip: Serdar Öztürk, Muhammet Emin Balcı, Sinan Balcı

Yapım: Arodora Stüdyosu

Elektrik Gitar: Yusuf Kurtucu

Bas Gitar: Cenk Sinör

Davul: Halef Binici

Klavye: Engincan Onar

Düzenleme: Mavi Gri

Kayıt: FadeOut Stüdyoları

Mix & Mastering: Kerem Çakıroğlu

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