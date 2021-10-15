Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri
Popüler müzik dünyasının sevilen grupları arasında yer alan Mavi Gri, yeni parçası Çok Özledim'i dijital platformlarda yayınladı. Kısa sürede binlerce dinlemeye ulaşan şarkının sözleri de araştırıldı. İşte, Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri
Mavi Gri - Çok Özledim sözleri! Mavi Gri Çok Özledim şarkı sözleri başlıkları merak ediliyor. Yeni parçasını paylaşan Mavi Gri, klibinde ise animasyon görsellere yer verdi. Hayatım Leş, Altüst Olmuşum gibi şarkılarıyla ünlenen Mavi Gri şarkı sözleri...
MAVİ GRİ ÇOK ÖZLEDİM ŞARKI SÖZLERİ
Bi' kırık kalbin ağrısı ellerimde
Senin o güzel ellerin yerine
Unutup silerim, hiçbi' şey yok gözümde
Satmışım gururumu, benim neyime?
*
Ama senden geçmem, geçemem ben
Kırık kanatlarımla uçamam, düşerim hemen
Utanırım asla söyleyemem
Anla artık, tek çaremsin sen
*
Bir kanar da bin acır yüreğim, sahibini tanır
Senden başkasına sır bu gönül
Vurgunum, çok özledim, yoruldum, tökezledim
Hâlimi sor istedim bi' defa olsun
*
Bir kanar da bin acır yüreğim, sahibini tanır
Senden başkasına sağır bu gönül
Vurgunum, çok özledim, yoruldum, tökezledim
Hâlimi sor istedim bi' defa olsun
*
Bir gülüş son bir bakış kaldı yüreğimde
Nasıl olsa mutlusundur sen benim yerime
Bir dokun nasıl yanar ruhum en derinden
Yürürüm ecelim olduğun yere bile bile
- Söz & Müzik: Akif Alkan
- Yönetmen: Muhammet Emin Balcı
- Teknik Ekip: Serdar Öztürk, Muhammet Emin Balcı, Sinan Balcı
- Yapım: Arodora Stüdyosu
- Elektrik Gitar: Yusuf Kurtucu
- Bas Gitar: Cenk Sinör
- Davul: Halef Binici
- Klavye: Engincan Onar
- Düzenleme: Mavi Gri
- Kayıt: FadeOut Stüdyoları
- Mix & Mastering: Kerem Çakıroğlu