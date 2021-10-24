Masterchef Türkiye kim elendi? Masterchef Türkiye'nin 97. bölümünde Eleme Gecesi heyecanı yaşandı. 24 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümde potada yer alan Emre, Dilara, Hasan, Rabia Nur, Sergen ve Pelin yarışmaya devam edebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Masterchef Türkiye'yi takip eden vatandaşlarımız Masterchef ile ilgili internette en çok "Masterchef Türkiye kim elendi? 24 Ekim Masterchef'e kim veda etti? Masterchef Türkiye'de elenen kim? Masterchef'te son elenen isim kim?" sorularını araştırdı. İşte Masterchef Türkiye'ye veda eden isim.

MASTERCHEF TÜRKİYE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye'nin 97. bölümünde potada yer alan 6 isim Sergen, Dilara, Emre, Rabia Nur, Pelin ve Hasan şeflerin ana ürün olarak belirlediği Ayva ile yaratıcılıklarını konuşturdu. İlk etapta ayvayı en etkili şekilde kullanan ve bu hafta elenmekten kurtulan üç isim sırasıyla Sergen, Hasan ve Dilara oldu.

İlk etapta ise diğer tabakların gerisinde kalan Emre, Rabia Nur ve Pelin Masterchef Türkiye hayallerine devam edebilmek için mücadelesine devam etti. Şefler ikinci etap için yarışmacılardan "Kadayıflı Karides" yapmalarını istedi. Şeflerin tabağını - ve -'den daha az beğendiği - Masterchef Türkiye'ye veda etti. - ve - ise en az bir hafta daha Masterchef Türkiye'de kalmayı garantiledi.

MASTERCHEF ELENEN İSİM: -

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