Mardin Valisi Demirtaş, muhtar ve okul müdürleriyle bir araya geldi

MARDİN (AA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, okul müdürleri ve muhtarlarla buluşma toplantılarını Yeşilli ve Ömerli ilçeleriyle sürdürdü.

Vali Demirtaş'ın muhtarlar ve okul müdürleriyle bir araya geldiği toplantıda, muhtarların görev yaptıkları mahallelerin sorun ve taleplerini dile getirmesinin yanı sıra ilçelerin eğitim kalitesinin artırılması, okulların güvenliği, eğitim öğretim hizmetleri ve ilçelerdeki eğitim kurumlarının ihtiyaçları değerlendirildi.

Toplantılarda vatandaşlarla iç içe olan ve bir anlamda sahanın nabzını tutan muhtar ve okul müdürleriyle istişare etme fırsatı bulduklarını kaydeden Demirtaş, eğitim ile temas eden tüm kesimlerin göstereceği hassasiyetle okulları açık tutmanın gayretinde olduklarını belirtti.

Demirtaş, "Eğitimin tüm paydaşlarını, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, okul çalışanlarımızı, velilerimizi ve tüm vatandaşlarımızı tedbirler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyorum." dedi.

Toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Kaymakamlar, MARSU Genel Müdürü Mehmet Songur, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, Belediye Başkanları, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abdulselam Er ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri hazır bulundu.

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