Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı - Haberler
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Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.T. yönetimindeki 16 LBT 21 plakalı otomobil, Saruhanlı- Akhisar karayolu Koyuncu Mahallesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, bir akaryakıt istasyonu yanına park halinde bulunan B.İ. idaresindeki 31 FN 976 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü M.T. ile otomobilde yolcu olarak bulunan S.T. ile R.T yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Saruhanlı Devlet Hastanesine kaldırılırken, R.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı bir akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akhisar-Saruhanlı karayolu üzerinde B.İ. idaresindeki tır, yolun sağ tarafına yanaştığı esnada, M.T. yönetimindeki otomobilin kayarak park halindeki tıra arkadan çarptığı görülüyor. - MANİSA

Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

Manisa'da otomobil tıra arkadan çarptı: 1'i ağır, 3 yaralı

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