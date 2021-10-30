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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Halil Kapkaç'ın (51) kullandığı 45 H 2564 plakalı traktör, Siteler Mahallesi kanal yolu mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalan sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kapkaç'ın cesedi, Sarıgöl Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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