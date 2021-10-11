Manisa'da çalınan motosiklet jandarma tarafından bulundu
AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.
Karaoğlanlı Mahallesi'nde motosiklet hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgedeki kamera kayıtlarını inceledi.
Daha sonra araştırma yapan jandarma, çalıntı motosikleti Sancaklıbozköy Mahallesi'nde buldu.
Motosiklet sahibine teslim edildi, şüpheli H.A. (44) ise jandarma tarafından gözaltına alındı.
AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri