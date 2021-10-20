Manisa Büyükşehir Belediyesinden yangın mağduru aileye eşya yardımı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, evlerinde çıkan yangın sonucu eşyaları hasar gören aileye, yardımda bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, geçen ay Şehzadeler ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi'ndeki yangında evindeki eşyaları zarar gören Tuna ailesine, eşya desteği sağladı.

Aileyi ziyaret eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ile Sosyal Hizmetler Dairesi Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gökhan Kiriş, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına geçmiş olsun dileklerini iletti.