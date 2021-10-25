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Manavgat'taki afetzedeler sağlık taramasından geçirildi

AA / Levent Kişi - Haberler | Güncel
Manavgat'taki afetzedeler sağlık taramasından geçirildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, orman yangınında evleri zarar gördüğü için geçici süreyle konteynerlerde kalanlar, sağlık taramasından geçirildi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, orman yangınında evleri zarar gördüğü için geçici süreyle konteynerlerde kalanlar, sağlık taramasından geçirildi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşıları yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük yangını olan Manavgat yangınından etkilenen vatandaşların yaralarının sarılması için yapılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Yangında evleri zarar görenlerin bir an önce normal yaşamlarına dönmeleri için bölgede gerçekleştirilen inşaat çalışmalarının ve sosyal yardımların yanı sıra konteynerde yaşayanlar için sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında son olarak psikolog, hemşire ve doktordan oluşan ekip, konteyner bölgelerinde aşılama ve sağlık taraması gerçekleştirdi.

Kalemler, Yaylaalan, Tilkiler, Sevinç ve Faraçlı bölgelerindeki konteynerde yaşayan 191 kişiye muayene ve psikolojik destek verilirdi, Kovid-19 aşıları uygulandı.

Açıklamada, yangında evleri zarar gördüğü için konteynerlerde yaşayan kişilere yönelik sağlık taramalarına devam edileceği belirtildi.

AA / Levent Kişi - Son Dakika Haberleri
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