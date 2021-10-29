Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı - Haberler
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Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel
Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla 1 kişi tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

MALATYA (AA) - Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti yapacağı değerlendirilen bir şüphelinin evinde yapılan aramada, 6 kilo 510 gram esrar, 1,18 gram metamfetamin, 2,10 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 yeşil reçeteye tabi hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli A.D, uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri
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