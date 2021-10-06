Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler
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Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt ilçesi Seyran Mahallesi Hurdacılar Sitesinde silahlı kavga olduğu ihbarını değerlendiren polis ekipleri, olay yerindeki bir minibüsün içerisinde Engin Kaya'yı yaralı halde buldu.

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili zanlı veya zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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