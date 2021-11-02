Malatya'da çiftçiler, TMO aracılığıyla ucuz gübre satışı istiyor

Malatya'da Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, artan gübre fiyatlarının düşürülmesi amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) aracılığıyla yurt dışından gübre getirtilerek, çiftçi kayıt sistemine göre üreticiye satılmasını talep etti.

Solmaz, gazetecilere, salgın sürecinde çiftçilerin girdi kalemlerinde çok yüksek fiyat artışı yaşandığını söyledi.

Bu yıl ülkede kuraklık yaşandığını ve susuz alanlarda hububat, buğday ve arpa gibi ürünleri eken çiftçilerin ekonomik kayıp yaşadığını anlatan Solmaz, şöyle devam etti:

"Ülkemiz un ve makarna üretiminde dünyada ilk sıralarda yer almakta, çiftçilerimiz ve bizler bu durumdan onur duymaktayız. Devletimiz ihracatta devamlılığı sağlamak ve hayvancılığın yem ihtiyacını karşılamak için TMO üzerinden yurt dışından hububat getirtti. Çiftçilerimiz, artan gübre fiyatları nedeniyle mağduriyet yaşamakta. Geçen yıl temmuz ayında 50 kilogramı 80 lira olan bir gübre 2020 yılının eylül ayında 120 liraya, bu yılın temmuz ayında 180 liraya yükseldi. Artan mazot fiyatları da ayrı bir yük getirdi. 50 kilogram buğdayı, kilogramını 2 lira 40 kuruşa satan çiftçimiz şu an 50 kilogramlık gübreyi 375 liraya satın almakta. 50 kilogram unun fiyatı 190 lira civarında. Vatandaş ucuz ekmek yesin diye üreticiler düşük buğday fiyatlarını dile getirmedi."

Üreticilerin ucuz gübreye ulaşımının sağlanmasını istediklerini aktaran Solmaz, "Çiftçilerimiz TMO'nun yurt dışından gümrüksüz gübre getirterek, çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere hakkaniyetle verilmesini talep etmekte. Çiftçimizin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan beklentisi, gübre fiyatlarının TMO aracılığıyla düşürülmesi ve enflasyon oranına göre geçen yılki fiyatlar esas alınarak yeni fiyat düzenlemesi yapılmasıdır." diye konuştu.

Haberi Kaydet