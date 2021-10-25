Malatya'da aranan 46 şüpheli yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
MALATYA (AA) - Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 18- 24 Ekim tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan ve mahkemeler tarafından hüküm verilen 46 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar, yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri