Mahkum, 3 infaz koruma memurunu cam bardakla yaraladı

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Hırsızlıktan hükümlü V.U., pandemi tedbirleri kapsamında tek kişilik koğuşta 15 günlük izole sürecinin ardından normal koğuşa alınmak istendi. Hükümlü V.U. itiraz edince infaz koruma memurları ikna etmeye çalıştı. V.U. elindeki bardağı kırarak görevli infaz memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede infaz memurları M.Ö. yüzünden, D.G. ile Ç.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı memurlar, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Son Dakika Haberleri

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