Mahkum, 3 infaz koruma memurunu cam bardakla yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mahkum, 3 infaz koruma memurunu cam bardakla yaraladı

Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Haberler | Güncel
Mahkum, 3 infaz koruma memurunu cam bardakla yaraladı

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü V.U., cam bardakla üç infaz koruma memurunu yaraladı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü V.U., cam bardakla üç infaz koruma memurunu yaraladı.

Olay, geçen cumartesi günü saat 21.00 sıralarında, Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Hırsızlıktan hükümlü V.U., pandemi tedbirleri kapsamında tek kişilik koğuşta 15 günlük izole sürecinin ardından normal koğuşa alınmak istendi. Hükümlü V.U. itiraz edince infaz koruma memurları ikna etmeye çalıştı. V.U. elindeki bardağı kırarak görevli infaz memurlarına saldırdı. Çıkan arbedede infaz memurları M.Ö. yüzünden, D.G. ile Ç.Y. çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı memurlar, Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Afyonkarahisar

Demirören Haber Ajansı / Tahsin Baytar - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title