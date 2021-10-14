Yakın bir zamanda lonca sistemine oyuna eklendi, peki lonca nasıl kurulur? Lonca nasıl seviye atlar? işte bu sorularınızın cevabı için League of Legends: Wild Rift lonca kurma rehberi!

LONCA OLUŞTURMAK

GEREKSİNİMLER

En kudretli loncalar bile tek bir oyuncuyla başlar. Fakat herkes lonca lideri olamaz! Azimli, vizyonlu ve kararlı olman gerekir!

Tabii bunları ölçmenin bir yolunu bulamadığımız için bir lonca oluştururken karşılanması gereken temel koşullardan bahsedelim:

1. Hesabın 9. veya daha yüksek bir seviyede olmalı.

2. Aktif bir Wild Rift oyuncusu olmalısın (son iki haftada normal, dereceli veya ARAM modlarında oyunculara karşı 3 karşılaşma tamamlamış olman gerekir).

3. Başka bir loncaya üye olmamalısın.

4. Temiz bir geçmişe sahip olmalısın. Son 60 günde bu kuralların hiçbirini ihlal etmemiş olman gerekir:

Sohbeti kötüye kullanmak

Rencide edici sihirdar adı

Bilerek beslemek

Bot kullanımı

Hesap alımı ve satışı

Para karşılığında hizmetler sunmak veya bunlardan yararlanmak

Tüm bu koşulları karşılıyorsan, tebrikler! Artık kendi loncanı kurabilirsin. Ama hala ihtiyacın olan bir şey daha var: lonca oluşturma sembolü almak için 450 Poro Para veya doğrudan bir lonca oluşturmak için 200 Vahşi Çekirdek!

Her loncanın arkadaşlarla takılmak veya skor tablolarının zirvelerine ulaşmak gibi bir amaç doğrultusunda oluşturulacak bu yüzden Lonca oluşturmanın ufak bir bedeli var.

Lonca sayfasındaki Lonca Bulucu bölümüne git ve Oluştur düğmesine dokun. Burada lonca adını, etiketini, simgesini, açıklamasını, açıklık düzeyini, dilini ve konu etiketlerini (damgalarını) seçmen istenecek.

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