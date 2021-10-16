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Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Van'ın Muradiye ilçesinde lastiği patlayan patates yüklü kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

VAN (İHA) - Van'ın Muradiye ilçesinde lastiği patlayan patates yüklü kamyonetin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Van-Erciş karayolu üzerindeki Ünseli Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Van istikametine gitmekte olan patates yüklü 34 YH 364 plakalı Ford Transit marka kamyonet, lastiğinin patlaması üzerine takla attı. İhbar üzerine Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Alparslan Karakol Komutanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Muradiye Grup Amirliği ve 112 acil servis ekipleri olay yerine sevk edildi. Vatandaşların da desteğiyle ekipler tarafından kamyonetin içinde sıkışan sürücü L.D. ve yolcu M.D. çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sürücü L.D.'nin ağır yaralı olduğu öğrenilirken, yolcu M.D.'nin emniyet kemeri taktığı için hafif yaralandığı öğrenildi.

Yola savrulan patatesler toplandıktan sonra karayolu yeniden ulaşıma açıldı. - VAN

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı

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Haber: Lastiği patlayan kamyonet takla attı: 2 yaralı - Haberler
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