Lapseki'de doğal gaz kullanımı yüzde 95'e ulaştı - Haberler
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Lapseki'de doğal gaz kullanımı yüzde 95'e ulaştı

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Lapseki'de doğal gaz kullanımı yüzde 95'e ulaştı

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede doğal gaz kullanım oranının yüzde 95'e ulaştığını söyledi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçede doğal gaz kullanım oranının yüzde 95'e ulaştığını söyledi.

Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'de başlayan doğal gaz kullanımının artarak sürdüğünü söyledi.

Geçtiğimiz yıl Dalyan Mahallesi'ne verilen gazın şu anda Bahçelievler Mahallesi'ne verildiğini aktaran Eyüp Yılmaz, "Lapseki'deki oran yüzde 95'e ulaştı. Çanakkale'nin hiçbir ilçesinde yüzde 95 doğal gaz kullanımı yok. Bizim hedefimiz yüzde 100, bu rakamı bulacağız Allah'ın izniyle. İlçede sadece iş makinelerinin giremediği dar sokaklar var şu an. Ara sokaklar el gücüyle kazılarak doğal gaz gidecek bununda çalışmasını yapıyoruz. Şu an roman vatandaşlarımızın yaşadığı Şen sokakta çalışmalar kısa zamanda başlayacak." dedi.

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
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