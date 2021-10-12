Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler - Haberler
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Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'da, selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşerek ölen Hatice Nur Karabulut'un (21) sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alınan cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

ADANA (DHA) - Adana'da, Selfie çekerken 50 metre yükseklikten düşerek ölen Hatice Nur Karabulut'un (21) sabah saatlerinde Adana Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından teslim alınan cenazesi Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi. Genç kızın cenazesinde yakınları gözyaşlarına boğulurken Karabulut'un eczacı kalfası babası Murat Karabulut, ev hanımı annesi Ayşe Karabulut ve 14 yaşındaki Kardeşi Ahsen Karabulut cenazede ayakta durmakta zorlandı. Ablasının çalıştığı restoranda giydiği şef önlüğüne sarılan ve yanından ayırmayan Ahsen Karabulut'u babası teselli etmeye çalıştı. Karabulut'un ismi yazılı önlüğünü eline alan baba uzun süre ona bakakaldı. Cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler

Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler
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Haber: Kuzenini tutmaya çalışırken, uçurumdan birlikte düşmüşler - Haberler
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