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Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı anlattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın kuzeni Abdurrahim Bayraktar, "Küçükken hep bir şeyler yapardı onları uçururdu uzaktan kontrol ederdi" dedi.

72 yaşında hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın kuzeni Abdurrahim Bayraktar, "Küçükken hep bir şeyler yapardı onları uçururdu uzaktan kontrol ederdi" dedi.

Haluk Bayraktar ve Selçuk Bayraktar'ın babası Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında hayatını kaybetti. Özdemir, Fatih Camii'nde düzenlenecek cenaze törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Özdemir Bayraktar'ın kuzeni Abdurrahim Bayraktar, "Amca çocuğuyuz, evi buradaydı. Küçükken hep bir şeyler yapardı onları uçururdu uzaktan kontrol ederdi. Sürekli bir şey yapardı" dedi.

(Hasan Zahid Ezim/İHA)

Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı anlattı

Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı anlattı

Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı anlattı

Kuzeni, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ı anlattı
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