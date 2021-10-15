Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel
Araçların su altında kalması Araçların su içinde geçmesi Su basılan yerlerin temizlenmesi AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
KUŞADASI, AYDIN (AA) - Araçların su altında kalması
Araçların su içinde geçmesi
Su basılan yerlerin temizlenmesi AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.
Yollarda oluşan yoğun su birikintisi dolayısıyla bazı araçlar suyun içinde kaldı.