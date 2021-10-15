KUŞADASI, AYDIN (AA) - Araçların su altında kalması

Araçların su içinde geçmesi

Su basılan yerlerin temizlenmesi AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yollarda oluşan yoğun su birikintisi dolayısıyla bazı araçlar suyun içinde kaldı.