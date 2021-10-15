Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Haberler
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Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

AA / İbrahim Uzun - Haberler | Güncel

Araçların su altında kalması Araçların su içinde geçmesi Su basılan yerlerin temizlenmesi AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

KUŞADASI, AYDIN (AA) - Araçların su altında kalması

Araçların su içinde geçmesi

Su basılan yerlerin temizlenmesi AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yollarda oluşan yoğun su birikintisi dolayısıyla bazı araçlar suyun içinde kaldı.

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kuşadası ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
AA / İbrahim Uzun - Son Dakika Haberleri
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