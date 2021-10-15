Kurum: 'Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir' - Haberler
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Kurum: "Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"

AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un üniversiteyi gezmesi Bakanların rektörü ziyaret etmesi İstiklal marşı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum: "Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"İZMİR - Çevre...

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un üniversiteyi gezmesi

Bakanların rektörü ziyaret etmesi

İstiklal marşı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:

"Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (1)

Kurum: Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir

Kurum: Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir

Kurum: Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir

Kurum:
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kurum: 'Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir' - Haberler
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