Kurum: "Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"
AA / Mustafa Tugay Kılıç - Haberler | Güncel
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un üniversiteyi gezmesi Bakanların rektörü ziyaret etmesi İstiklal marşı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum: "Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"İZMİR - Çevre...
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'un üniversiteyi gezmesi
Bakanların rektörü ziyaret etmesi
İstiklal marşı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması Kurum:
"Bugün hamdolsun 5066 konutumuz ve 369 dükkanımızın inşaatları hızla sürmektedir"
İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Dokuz Eylül Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılarak konuşma yaptı (1)