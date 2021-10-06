Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi bu akşam 65. bölümüyle ekranlara gelecek! Peki, ATV Kuruluş Osman 65. bölüm izleme linki! Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman ATV canlı izle! Kuruluş Osman yeni bölüm full HD canlı ile! Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman canlı izle! ATV Kuruluş Osman 65. bölüm canlı izle! 6 Ekim Kuruluş Osman son bölümde neler oldu? Kuruluş Osman full HD canlı izle! İşte detaylar haberimizde…

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

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Dukas ve ordusunun uç bölgesine gelişiyle kaçınılmaz hale gelen büyük savaş öncesinde Osman Bey, Türkmen beylerinin desteğini arkasına almıştır ve Selçuklu Sultanı Mesud'un söz verdiği gibi ordusuyla gelmesini beklemektedir. Diğer yanda Dukas ve Nikola, uç bölgesindeki Türk varlığını tümüyle bitireceğini düşündükleri büyük muharebe öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlamıştır. Bölge tekfularının askerlerinin Dukas'ın birliklerine katılması ile Bizans ordusu devasa boyutlara ulaşır. Büyük savaş öncesi Osman Bey, düşmanın mühimmat koluna yaptığı baskın ile dengeleri değiştirmeyi planlarken, Nikola'nın obadaki ajanı Zoe ise haince planını uygulamaya koyarak Malhun Hatun'u hedef alır. Büyük savaş günü gelip çattığında Konya'dan gelen bir haber tüm dengeleri değiştirecektir... Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey, Bizans imparatoru ve Katolik dünyasına büyük oyun kuruyor!

Orhan'ın doğumu herkesi sevince boğuyor!

'Kuruluş Osman'ın 65'inci bölümünde, Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur. Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir. Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur! Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır. Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM İZLE!

KURULUŞ OSMAN CANLI İZLE!

KURULUŞ OSMAN 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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