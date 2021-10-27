Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu - Haberler
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Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Haberler | Güncel

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurduDÜZCE Akçakoca Çayağzı sahil mevki'inde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

DÜZCE Akçakoca Çayağzı sahil mevki'inde 2 metre boyunda yunus balığı kurşunlanarak öldürülmüş halde sahile vurdu.

Çayağazı sahilinde ölü yunus balığı görenler, balığın yanına yaklaşınca sırt bölgesinde tüfekle ateş edilerek açılmış saçma izlerinin olduğunu gördü. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunusun kurşunlanarak öldüğünü iddia eden olta balıkçıları, durumu belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri, ölü yunusu kaldırılmak için çalışma başlattı.

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu

Kurşunlanarak öldürülen yunus balığı kıyıya vurdu
İhlas Haber Ajansı / Tuncay Türkgülü - Son Dakika Haberleri
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