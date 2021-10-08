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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Perre Antik Kenti'ni gezdi Açıklaması

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Perre Antik Kenti'ni gezdi Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Adıyaman'ın önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde turizmden aldığı payı daha üst noktalara çıkartmak istediklerini bildirdi.

ADIYAMAN (AA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Adıyaman'ın önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde turizmden aldığı payı daha üst noktalara çıkartmak istediklerini bildirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen ve Perre Antik Kenti'ni ziyaret eden Alpaslan, bölgedeki çalışmalar hakkında da Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, AA muhabirine, Adıyaman'ın tarihi açıdan zengin bir kent olduğunu söyledi.

Adıyaman'da "Turizmin Yeniden Canlandırılması Çalıştayı"na katılmak için kente geldiğini kaydeden Alpaslan, "Bugün burada İpek Yolu Kalkınma Ajansı ile beraber Avrupa Birliği (AB) tarafından ortaklaşa yürüttüğümüz Rekabetçi Kalkınma programı çerçevesinde çalıştay gerçekleştirdik. Adıyaman'ın turizmini bulunduğu noktadan daha üst noktalara nasıl taşırız, bunun çalışmasını yapıyoruz. Adıyaman'ın önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde turizmden aldığı payı daha üst noktalara çıkartmak için çalışacağız." dedi.

Anadolu'nun açık hava müzesi konumunda olduğunu ifade eden Alpaslan, şunları kaydetti:

"Adıyaman'ın tarihi yapısı etkileyici. Daha doğrusu tüm Anadolu böyle. Özellikle bu bölgede tarih ve kültür açısından olağanüstü zenginlik var. Adeta bir açık hava müzesi gibi. İnsanlık tarihi bu topraklarda başladığı için bereketli topraklar ve fazlasıyla nasibini almış. Bölgedeki tarihi ve kültür zenginlikleri nitelikli ürünlere dönüştürerek tüm insanlığın hizmetine sunmayı istiyoruz."

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Perre Antik Kenti'ni gezdi Açıklaması - Haberler
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