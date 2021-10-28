Köylülerin bulduğu sincap yavrularını biberonla besliyor

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde kesilen ağacın kovuğunda bulunan 3 sincap yavrusu, hayvansever Mahmut Çoban tarafından biberonla besleniyor.

Adıyaman'a bağlı Sincik ilçesinin dağ köylerinden kışın yakılmak üzere getirilen bir ağacın kovuğunda 3 sincap yavrusu bulundu. Sincapları fark eden köylüler yavruları hayvansever Mahmut Çoban'a getirdi. Bitkin halde olan yavruları alarak işletmesine götürüp, tedavi ettiren Çoban, sağlık durumları iyi olan sincaplara iş yerinin bahçesinde bulunan ağaca yuva yaptı. Kendisine alışan sincap yavrularını biberonla besleyen Çoban, yavrulara doğal bir ortam hazırladığını belirterek şunları söyledi: