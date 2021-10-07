Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler, konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

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KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Köyden İndim Şehire filmi bugün 7 Ekim Perşembe 2021 tarihinde akşam saat 22:45' de Show TV'de ekranlara gelecek.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE KONUSU NEDİR?

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur -ilk geldiklerinde dükkanda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür -evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

KÖYDEN İNDİM ŞEHİRE OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi

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