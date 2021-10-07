Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler, konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler, konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler, konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TV kanallarında zaman zaman diziler olmadığında yerli ve yabancı film yayınlanıyor. Bugün ekrana gelecek filmlerden birisi de Köyden İndim Şehire oldu. Köyden İndim Şehire filminin konusu ve oyuncu kadrosu merak edildi. Peki, Köyden İndim Şehire film oyuncuları kimler? Köyden İndim Şehire filmi konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte film hakkında bilgiler...

Köyden İndim Şehire Türk sinema tarihinde en beğenilen filmlerin başında gelmektedir. Sizler için Köyden İndim Şehire konusu ve oyuncularını araştırdık. Köyden İndim Şehire oyuncu kadrosuna haberimizden bakabilirsiniz. Köyden İndim Şehire konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

Köyden İndim Şehire filmi bugün 7 Ekim Perşembe 2021 tarihinde akşam saat 22:45' de Show TV'de ekranlara gelecek.

Pek de yolunda gitmeyen İstanbul macerasından sonra köylerine dönen Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret defineyi kendi tarlalarında bulunca bir anda hayallerine kavuştuklarını düşünürler. Ankara'da yaşayan hemşehrileri Kuyumcu Ali Rıza'ya altınları bozdurup paraya çevirmeye giderler. Kuyumcu Ali Rıza bu Kayserili cengaverleri ilk gördüğünde sıradan biri sanıp sürekli dükkanından kovdurur -ilk geldiklerinde dükkanda bile değildir. Daha sonra asıl niyetleri ortaya çıkınca işi evinde kendi odasında ağırlamaya kadar götürür -evdeki hanımı ve baldızı buna karşı çıkarlar. Nitekim Ali Rıza ne altınlardan pay kapabilmiştir, ne de çocukların evini talan etmesine mani olabilmiştir. Fakat en sonunda kardeşler altınları paylaşamayarak kavgaya tutuşurlar. O sırada altınlar çatıdan aşağı saçılır ve kardeşler Kayseri'ye geri döner.

Kemal Sunal - Saffet

Zeki Alasya - Himmet Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Metin Akpınar - Hayret

Halit Akçatepe - Gayret

Meral Zeren - Emine

Oya Alasya - Himmet'in Eşi

Perran Kutman - Gülsüm

Tekin Akmansoy - Ali Rıza Emmi (Akçakayalı) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Leman Çıdamlı - Ali Rıza Emmi'nin Eşi

Mine Mutlu - Ali Rıza Emmi'nin Baldızı

Mete İnselel - Resepsiyon Görevlisi

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Mustafa Şentop Süleyman Soylu Necmettin Erbakan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Burak Sergen Mustafa Keser Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Abdullah Avcı Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Yaşar Kemal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Köyden İndim Şehire oyuncuları kimler, konusu nedir? Köyden İndim Şehire ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 11:02:58. #1.17#