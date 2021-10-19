Koronadan sonra şimdi de süper grip tehdidi! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor

Salgında neredeyse bitme noktasına gelen grip uzmanların adlandırmasıyla "süper grip" olarak geri döndü. Hastalık kendini grip olarak gösteriyor ve Avrupa'da 15 ila 44 yaş arasında hızla yayılıyor.

SEMPTOMLAR ÇOK AĞIR YAŞANIYOR

Hastalığa yakalananların koronavirüs testleri negatif çıksa da semptomları çok ağır yaşıyorlar. Hastalığı geçirenler grip benzeri semptomlar gösteriyor.

BOĞAZ AĞRISI, ÖKSÜRÜK GİBİ BELİRTİLER GÖSTERİYOR

Süper gripten muzdarip olanlar sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi belirtiler gösteriyor. İngiltere'de Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan alınan rakamlar, soğuk algınlığı ve grip, öksürük veya nefes almada zorluk ile ilgili çağrıların arttığını gösterdi.

2 YAŞ ALTI BEBEKLERDE CİDDİ HASTALIKLARA NEDEN OLUYOR

Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ronald Eccles süper gribi solunum virüsü olarak tanımladı. Eccles solunum virüsünde soğuk algınlığına benzer semptomlar olduğunu ancak iki yaşın altındaki bebeklerde ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti.

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