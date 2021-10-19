Koronadan sonra şimdi de süper grip tehdidi! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor - Haberler
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Koronadan sonra şimdi de süper grip tehdidi! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Güncel

Koronavirüs salgınında bittiği düşünülen grip daha farklı bir biçimde ortaya çıktı. Bilim insanlarının solunum virüsü olarak tanımladıkları süper gribe yakalananlar grip benzeri semptomlar gösterse de hastalığı çok daha ağır yaşıyor. Sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ile tat ve koku kaybı gibi belirtiler görülen süper grip, 2 yaşın altındaki bebeklerde ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara yol açabiliyor.

Salgında neredeyse bitme noktasına gelen grip uzmanların adlandırmasıyla "süper grip" olarak geri döndü. Hastalık kendini grip olarak gösteriyor ve Avrupa'da 15 ila 44 yaş arasında hızla yayılıyor.

Hastalığa yakalananların koronavirüs testleri negatif çıksa da semptomları çok ağır yaşıyorlar. Hastalığı geçirenler grip benzeri semptomlar gösteriyor.

Süper gripten muzdarip olanlar sinüs ve göğüs enfeksiyonları, öksürük, boğaz ağrısı, yorgunluk ve tat ve koku kaybı gibi belirtiler gösteriyor. İngiltere'de Sağlık Güvenliği Kurumu'ndan alınan rakamlar, soğuk algınlığı ve grip, öksürük veya nefes almada zorluk ile ilgili çağrıların arttığını gösterdi.

Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ronald Eccles süper gribi solunum virüsü olarak tanımladı. Eccles solunum virüsünde soğuk algınlığına benzer semptomlar olduğunu ancak iki yaşın altındaki bebeklerde ve yaşlılarda daha ciddi hastalıklara neden olabileceğine dikkat çekti.

Koronadan sonra şimdi de süper grip tehdidi! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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