Korkut'ta husumetli aileler barıştırıldı
AA / Mehmet Olcay Tekin - Haberler | Güncel
Muş'un Korkut ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.
KORKUT, MUŞ (AA) - Muş'un Korkut ilçesinde aralarında husumet bulunan iki aile barıştırıldı.
Yünören köyünde geçen yıl arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet oluşan Göl ve Gül aileleri için barış töreni düzenlendi.
Kanaat önderleri ve İlçe Müftüsü Mehmet Demir'in araya girmesiyle köy camisinde bir araya getirilen aile fertleri, el sıkışarak barıştı.
AA / Mehmet Olcay Tekin - Son Dakika Haberleri